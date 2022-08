“Sei stato un grande”: lutto per Maria Grazia Cucinotta | Il commosso ricordo (Di giovedì 25 agosto 2022) Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato sui social il ricordo commosso di chi purtroppo se n’è andato, lasciando un grande vuoto dentro di lei. Momento delicato per Maria Grazia Cucinotta. La protagonista de “Il Postino”, nelle scorse ore su Instagram ha pubblicato una foto per ricordare chi purtroppo se n’è andato. Il dolore è incolmabile, le parole non bastano, tuttavia l’attrice ha voluto lo stesso omaggiare chi per lei è stato un grandissimo uomo. Fonte: Instagram @Maria Grazia CucinottaStiamo parlando di una persona davvero importante per lei e che ha segnato la sua vita privata in maniera indelebile. “Ciao nonno Carlo. Adesso potrai riprendere per ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 agosto 2022)ha pubblicato sui social ildi chi purtroppo se n’è andato, lasciando unvuoto dentro di lei. Momento delicato per. La protagonista de “Il Postino”, nelle scorse ore su Instagram ha pubblicato una foto per ricordare chi purtroppo se n’è andato. Il dolore è incolmabile, le parole non bastano, tuttavia l’attrice ha voluto lo stesso omaggiare chi per lei èun grandissimo uomo. Fonte: Instagram @Stiamo parlando di una persona davvero importante per lei e che ha segnato la sua vita privata in maniera indelebile. “Ciao nonno Carlo. Adesso potrai riprendere per ...

