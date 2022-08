Rischio povertà in aumento: cosa dicono gli ultimi dati? Le cifre (Di giovedì 25 agosto 2022) Rischio povertà: in sensibile aumento per quanto riguarda l’Italia, a lanciare l’allarme è stata per prima l’Istat due mesi fa. A stretto giro anche i dati dell’Eurostat hanno confermato il progressivo peggioramento della situazione nel nostro paese. cosa dicono le ultime cifre diffuse dagli istituti di statistica? Rischio povertà: situazione in peggioramento, l’allarme Istat Rischio povertà: nel mese di giugno un report Istat ha fotografato una situazione in netto peggioramento nel nostro paese. L’istituto di statistica quantificava – in riferimento al 2021 – nella misura di quasi 2 milioni le famiglie residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta – ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 agosto 2022): in sensibileper quanto riguarda l’Italia, a lanciare l’allarme è stata per prima l’Istat due mesi fa. A stretto giro anche idell’Eurostat hanno confermato il progressivo peggioramento della situazione nel nostro paese.le ultimediffuse dagli istituti di statistica?: situazione in peggioramento, l’allarme Istat: nel mese di giugno un report Istat ha fotografato una situazione in netto peggioramento nel nostro paese. L’istituto di statistica quantificava – in riferimento al 2021 – nella misura di quasi 2 milioni le famiglie residenti in Italia in condizioni diassoluta – ...

CarloVerdelli : Istat, il rischio povertà cresce in Italia del 20%. Già così siamo a 5,4 milioni di persone senza più risorse, più… - fattoquotidiano : Si parla di abolire il reddito di cittadinanza ma la povertà aumenta. 667mila bimbi a rischio, il livello più alto… - Agenzia_Ansa : Eurostat, cresce il rischio di povertà in Italia: 20,1% nel 2021. Bimbi a rischio povertà al 26,7%, il tasso peggio… - Alessan04138070 : RT @glarocca847: Quasi 12 MLN a rischio POVERTÀ forse è ora di ribellarsi a questa strage d'innocenti per questo sto #DallaParteGiusta #IoV… - mrghmilo : RT @glarocca847: Quasi 12 MLN a rischio POVERTÀ forse è ora di ribellarsi a questa strage d'innocenti per questo sto #DallaParteGiusta #IoV… -