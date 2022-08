Milan | pazzia sul mercato | l’offerta incredibile fa tremare Maldini

gianlui83208188 : Ragazzi .. ho sentito che leao giocatore del Milan vuole 7 milioni di euro … Una pazzia .. giocatore che gioca bene… -

Calcio mercato web

Ma non è unaanche questa campagna elettorale in bermuda e infradito Inutile stupirci. Meglio tuffarsi subito nella sfide della prima giornata. Cominciamo dal, campione uscente, e di ...Perché basterebbe fare 2+2 nella propria testa per capire che quando Jovanotti parla di '' in ... San Siro era stato già addirittura bloccato in accordo con le padrone di casae Inter); ... Campos e Klopp inguaiano il Milan: ‘follia’ per Leao Nelle ultime settimane di mercato il Milan proverà ad affondare il colpo per regalare a Pioli un difensore e un centrocampista che possano tappare i buchi lasciati in rosa dagli addii di Romagnoli e K ...