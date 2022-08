Italia, cresce il tasso di povertà: in aumento la percentuale di bambini con meno di 6 anni (Di giovedì 25 agosto 2022) La punta dell’iceberg della povertà minorile in Italia è la presenza di quasi 540mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto addirittura bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead, in riferimento al nuovo rapporto Eurostat sui bambini con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. Il rapporto Eurostat sui bambini La punta dell’iceberg della povertà minorile in Italia è la presenza di quasi 540mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto addirittura ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 25 agosto 2022) La punta dell’iceberg dellaminorile inè la presenza di quasi 540miladi età inferiore ai 15che hanno avuto addirittura bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead, in riferimento al nuovo rapporto Eurostat suicondi seivive in famiglie a rischio di, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. Il rapporto Eurostat suiLa punta dell’iceberg dellaminorile inè la presenza di quasi 540miladi età inferiore ai 15che hanno avuto addirittura ...

