Femminicidio a Bologna, uccisa dopo la denuncia. La Cartabia chiede accertamenti (Di giovedì 25 agosto 2022) Quasi un mese è trascorso tra la denuncia per stalking presentata da Alessandra Matteuzzi ai carabinieri , il 29 luglio, e il suo omicidio , la sera di martedì 23 agosto. Questo lasso di tempo, durante...

