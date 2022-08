Djokovic (non vaccinato) resta fuori dall'Us Open: a casa anche l'infortunato Zverev (Di giovedì 25 agosto 2022) Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open. Oggi nella serata italiana saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei tabelloni della quarta e ultima prova del Grande Slam, e il nome del serbo non ci sarà,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Novaknon parteciperà agli Us. Oggi nella serata italiana saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei tabelloni della quarta e ultima prova del Grande Slam, e il nome del serbo non ci sarà,...

