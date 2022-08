Calcio: Inzaghi, 'incontreremo squadre forti, vogliamo dare continuità all'anno scorso' (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l'Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l'obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno". L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi commenta così, ai canali ufficiali del club nerazzurro, il girone di Champions League che li vedrà affrontare Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "La Champions League è una competizione di grande prestigio:moltoe ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l'Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l'obiettivo dial cammino fatto già lo". L'allenatore dell'Inter Simonecommenta così, ai canali ufficiali del club nerazzurro, il girone di Champions League che li vedrà affrontare Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen.

