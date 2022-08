Brad Pitt sapeva che in Bullet Train il suo personaggio avrebbe dovuto indossare un cappello da pescatore (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladybug, il personaggio interpretato da Brad Pitt nel film d'azione Bullet Train diretto da David Leitch, è un ex-assassino che ha deciso di tornare nel giro e perciò affronta un incredibile viaggio a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Kyoto, in Giappone. Anche se non si capisce da dove provenga con precisione Ladybug, il suo abito da lavoro straordinariamente alla moda, gli occhiali con la montatura scura e l'impertinente cappello da pescatore lo fanno sembrare uscito da un blog di menswear per arrivare sulla banchina di un treno a Tokyo. Per Sarah Evelyn, la costumista del film che ha appena raggiunto il primo posto al botteghino per la seconda settimana consecutiva, è stato uno dei primi titoli a cui ha partecipato dopo il lockdown di Hollywood. Una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladybug, ilinterpretato danel film d'azionediretto da David Leitch, è un ex-assassino che ha deciso di tornare nel giro e perciò affronta un incredibile viaggio a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Kyoto, in Giappone. Anche se non si capisce da dove provenga con precisione Ladybug, il suo abito da lavoro straordinariamente alla moda, gli occhiali con la montatura scura e l'impertinentedalo fanno sembrare uscito da un blog di menswear per arrivare sulla banchina di un treno a Tokyo. Per Sarah Evelyn, la costumista del film che ha appena raggiunto il primo posto al botteghino per la seconda settimana consecutiva, è stato uno dei primi titoli a cui ha partecipato dopo il lockdown di Hollywood. Una ...

