Acer Green Day | l’evento digitale per i progressi nella sostenibilità

(Di giovedì 25 agosto 2022)Day, il primo eventoper raccontare idell’azienda nel campo dellacoinvolge un sempre maggior numero di partner e fornitorimissione Earthion per amplificare il suo impatto positivo sull’ambiente Il cambiamento climatico e l’impatto antropico sull’ambiente, richiedono oggi più che mai un cambio di passo e forte impegno collettivo. In questa direzionesta esortando fornitori e partner a unire le forze per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare risorse preziose grazie alla transizione verso un’economia circolare. Secondo la Thomson Reuters Foundation, nel 2022 sarà necessario raddoppiare gli sforzi per tagliare le emissioni di carbonio accumulate nell’ultimo decennio, in un’azione ...