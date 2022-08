West Nile: al via le attività di disinfestazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un piano di disinfestazione contro le zanzare portatrici del virus West Nile è stato organizzato dalla Regione in seguito al recente rinvenimento, emerso grazie all’attivo sistema di sorveglianza, di alcuni animali positivi al virus nelle località di Adegliacco e – in questo caso di due volatili – a Tolmezzo e Verzegnis. Al fine di illustrare le modalità delle operazioni di “bonifica” delle aree interessate che coinvolgono più Comuni il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute ha convocato questa mattina tutti i sindaci dei Comuni interessati per una riunione in videoconferenza. All’incontro erano presenti anche il direttore centrale della Direzione Centrale Salute e il direttore del servizio di Prevenzione e sicurezza della sanità pubblica veterinaria. Rispetto al ritrovamento dell’animale infetto da ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un piano dicontro le zanzare portatrici del virusè stato organizzato dalla Regione in seguito al recente rinvenimento, emerso grazie all’attivo sistema di sorveglianza, di alcuni animali positivi al virus nelle località di Adegliacco e – in questo caso di due volatili – a Tolmezzo e Verzegnis. Al fine di illustrare le modalità delle operazioni di “bonifica” delle aree interessate che coinvolgono più Comuni il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute ha convocato questa mattina tutti i sindaci dei Comuni interessati per una riunione in videoconferenza. All’incontro erano presenti anche il direttore centrale della Direzione Centrale Salute e il direttore del servizio di Prevenzione e sicurezza della sanità pubblica veterinaria. Rispetto al ritrovamento dell’animale infetto da ...

repubblica : West Nile, l'identikit dei malati gravi: 'A Padova in terapia intensiva più casi di febbre del Nilo che di Covid' - Agenzia_Ansa : Crescono i casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova, in pochi giorni, sono diventati 10 i p… - marenrowold : RT @repubblica: Emergenza in terapia intensiva a Padova per il virus West Nile, ecco qual e' l'identikit dei malati gravi - marenrowold : RT @repubblica: West Nile, l'identikit dei malati gravi: 'A Padova in terapia intensiva più casi di febbre del Nilo che di Covid' https://t… - giogioppi : West Nile, l'identikit dei malati gravi: 'A Padova in terapia intensiva più casi di febbre del Nilo che di Covid'… -