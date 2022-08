Ucraina: Norvegia e Regno Unito forniranno microdroni a Kiev (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - La Norvegia e il Regno Unito forniranno congiuntamente microdroni all'Ucraina per aiutarla nella guerra contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa norvegese, aggiungendo che si tratta dei droni Black Hornet, sviluppati in Norvegia dai produttori Teledyne FLIR e che la loro fornitura dovrebbe corrispondere a un valore di 9,25 milioni di dollari. Il pacchetto include unità Black Hornet, pezzi di ricambio, trasporto e addestramento, che saranno finanziati da un fondo guidato dalla Gran Bretagna a cui la Norvegia ha contribuito. "Il drone viene utilizzato per la ricognizione e l'identificazione del bersaglio. È facile da usare, robusto, difficile da rilevare e particolarmente adatto per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022), 24 ago. (Adnkronos) - Lae ilcongiuntamenteall'per aiutarla nella guerra contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa norvegese, aggiungendo che si tratta dei droni Black Hornet, sviluppati indai produttori Teledyne FLIR e che la loro fornitura dovrebbe corrispondere a un valore di 9,25 milioni di dollari. Il pacchetto include unità Black Hornet, pezzi di ricambio, trasporto e addestramento, che saranno finanziati da un fondo guidato dalla Gran Bretagna a cui laha contribuito. "Il drone viene utilizzato per la ricognizione e l'identificazione del bersaglio. È facile da usare, robusto, difficile da rilevare e particolarmente adatto per il ...

