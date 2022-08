Lost Ollie | la recensione | La lunga strada di un giocattolo verso casa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladi, la miniserie Netflix che racconta le peripezie di unsmarrito che cerca di tornare dal proprio proprietario.è una miniserie che ci ha incuriositi ed emozionati a prima vista, sin da quando abbiamo guardato il trailer insieme ai nostri utenti nel corso di una puntata del nostro CineCaffè su Twitch. Per questo ci siamo avvicinati alla visione dei quattro episodi che la compongono con altrettanta curiosità, pronti a vivere le stesse emozioni di quel primo assaggio. In questadivi racconteremo se le aspettative sono state ripagate o meno e quanto la serie di Shannon Tindle, tratta dal romanzo per ragazzi di William Joyce del 2016, sappia emozionare nel raccontare una ...