Il problema del PD è come si è andato trasformando dalla segreteria Renzi in poi. (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Gerardo Lisco. La vicenda che ha riguardato in questi giorni il segretario Regionale del PD Basilicata Raffaele La Regina e Rachele Scarpa, entrambi candidati capolista alla Camera rispettivamente in Basilicata e a Treviso per il PD, costretti entrambi a ritirare le candidature, dà la misura della dittatura del pensiero unico che egemonizza il mondo Leggi su freeskipper (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Gerardo Lisco. La vicenda che ha riguardato in questi giorni il segretario Regionale del PD Basilicata Raffaele La Regina e Rachele Scarpa, entrambi candidati capolista alla Camera rispettivamente in Basilicata e a Treviso per il PD, costretti entrambi a ritirare le candidature, dà la misura della dittatura del pensiero unico che egemonizza il mondo

matteosalvinimi : Fenomeni PD. Il problema non sono i clandestini che stuprano, ma i tweet di Salvini. 1 settembre sarò a #Piacenza,… - borghi_claudio : Il problema non è lo stupro ma la privacy... andiamo bene. Oh che giro di vite gli daremo dopo il 25.. - davidallegranti : Certo che anche il Terzo Polo ha un problema con le candidature. Questa è Stefania Modestino D’Angelo, capolista de… - AndreaPini17 : @GioGeneSharp @CarloCalenda Cioè il problema è #calenda che fa comunella con #renzi , quello che affermò, promise c… - Vixhobbit : RT @Dissidente62: Avete veramente rotto il cazzo con sta storia del video dello stupro , ho sessant'anni sono cresciuto vedendo i bambini d… -