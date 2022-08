Draghi “L'Italia ce la farà, con qualsiasi governo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Sono convinto che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili – come le abbiamo superate noi l'anno scorso. L'Italia ce la farà, anche questa volta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento al Meeting di Rimini.Per Draghi “soprattutto nei momenti di crisi, l'azione di governo dev'essere rapida, convinta”. Il premier ha ricordato le difficoltà che ha dovuto affrontare il Paese con la pandemia di Covid-19. A 18 mesi di distanza possiamo dire che “gli Italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Abbiamo mostrato ancora una volta che l'Italia è un grande Paese ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Sono convinto che il prossimo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili – come le abbiamo superate noi l'anno scorso. L'ce la, anche questa volta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento al Meeting di Rimini.Per“soprattutto nei momenti di crisi, l'azione didev'essere rapida, convinta”. Il premier ha ricordato le difficoltà che ha dovuto affrontare il Paese con la pandemia di Covid-19. A 18 mesi di distanza possiamo dire che “glini hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Abbiamo mostrato ancora una volta che l'è un grande Paese ...

