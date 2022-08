Chiusa in bagno per 4 giorni, i vigili del fuoco entrano in casa e nella camera da letto la macabra scoperta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il marito muore per un malore in casa e lei, in stato di choc, resta accanto a lui per giorni senza riuscire a chiamare aiuto. Il fatto è accaduto a Prato dove una donna di 64 anni è rimasta Chiusa nella propria abitazione mentre, in camera da letto, c’era il marito sessantatreenne morto, colto da un malore e dopo almeno quattro giorni in stato di decomposizione. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani, la donna sarebbe rimasta talmente scioccata dall’accaduto da non riuscire neanche a chiamare i soccorsi. Ma da giorni non rispondeva né al giorni al campanello né e al telefono, cos’ l’ex marito, preoccupato e insospettito per lo strano atteggiamento ha chiamato le forze dell’ordine. Il marito muore, lei lo veglia per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il marito muore per un malore ine lei, in stato di choc, resta accanto a lui persenza riuscire a chiamare aiuto. Il fatto è accaduto a Prato dove una donna di 64 anni è rimastapropria abitazione mentre, inda, c’era il marito sessantatreenne morto, colto da un malore e dopo almeno quattroin stato di decomposizione. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani, la donna sarebbe rimasta talmente scioccata dall’accaduto da non riuscire neanche a chiamare i soccorsi. Ma danon rispondeva né alal campanello né e al telefono, cos’ l’ex marito, preoccupato e insospettito per lo strano atteggiamento ha chiamato le forze dell’ordine. Il marito muore, lei lo veglia per ...

