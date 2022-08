Traffico Roma del 23-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) Luceverdebene trovati all’ascolto non sono presenti particolari problemi di circolazione in queste ore lungo la rete viale della città metropolitana dia poco ilanche all’interno della città sulla via Flaminia zona Sacrofanorallentato per un incidente avvenuto in prossimità della Sacrofanese Malborghetto In entrambe le direzioni e dalle 21 di questa sera viene chiusa al transito via di Tor Carbone per delle riprese cinematografiche tra il civico 102 via Appia Antica apertura domani mattina alle 6 per il trasporto pubblico ricordiamo che fino al 4 settembre i lavori serali sulla ferrovia Metre-lido sono sospesi pertanto le corse se la normale programmazione fino al 25 agosto per i lavori in via Tarquinio Collatino possibili rallentamenti e ...