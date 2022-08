Sonia Bruganelli, brutta storia. "Quei vestiti non li ho comprati", bloccate le carte di credito (Di martedì 23 agosto 2022) Stavolta Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, deve fare i conti con le carte di credito. La banca le ha bloccato le carte e lei si è sfogata sui social con un lungo post. Andiamo per gradi. Su Twitter ha raccontato di non aver potuto fare aver potuto fare acquisti online con la sua carta di credito. Non c'è shopping online per la produttrice televisiva, che torna al Gf vip come opinionista. Per la Bruganelli una vacanza alle Baleari e poi il ritorno in Italia: gli impegni televisivi sono dietro l'angolo, il Gf vip è alle porte e lei tornerà in studio. Sui social la moglie di Bonolis ha raccontato: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Stavolta, moglie di Paolo Bonolis, deve fare i conti con ledi. La banca le ha bloccato lee lei si è sfogata sui social con un lungo post. Andiamo per gradi. Su Twitter ha raccontato di non aver potuto fare aver potuto fare acquisti online con la sua carta di. Non c'è shopping online per la produttrice televisiva, che torna al Gf vip come opinionista. Per launa vacanza alle Baleari e poi il ritorno in Italia: gli impegni televisivi sono dietro l'angolo, il Gf vip è alle porte e lei tornerà in studio. Sui social la moglie di Bonolis ha raccontato: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una ...

