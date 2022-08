Sailor Moon: spunta il pilot del remake americano anni ’90 (Di martedì 23 agosto 2022) Sailor Moon, l’opera curata da Naoko Takeuchi, era stata utilizzata per un remake americano che non è mai andato in onda. Siamo nel 1993 e Bandai America decide di realizzare una serie TV ispirata a Sailor Moon. Realizzato l’episodio pilota, però, la serie viene cancellata e non vedrà mai più la luce. Il titolo sarebbe stato “Saban Moon” e – grazie alla collaborazione con lo studio americano Toon Makers – avrebbe mixato sia animazione che live action. Sarebbe dovuta andare in onda nel 1994 e alla sua realizzazione avevano partecipato Saban Entertainment (la stessa casa di produzione dei Power Rangers) e Renaissance Atlantic. Quando tutto sembrava fatto, Bandai cambiò idea e bocciò la serie tv, preferendo il doppiaggio inglese ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 23 agosto 2022), l’opera curata da Naoko Takeuchi, era stata utilizzata per unche non è mai andato in onda. Siamo nel 1993 e Bandai America decide di realizzare una serie TV ispirata a. Realizzato l’episodioa, però, la serie viene cancellata e non vedrà mai più la luce. Il titolo sarebbe stato “Saban” e – grazie alla collaborazione con lo studioToon Makers – avrebbe mixato sia animazione che live action. Sarebbe dovuta andare in onda nel 1994 e alla sua realizzazione avevano partecipato Saban Entertainment (la stessa casa di produzione dei Power Rangers) e Renaissance Atlantic. Quando tutto sembrava fatto, Bandai cambiò idea e bocciò la serie tv, preferendo il doppiaggio inglese ...

