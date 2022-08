(Di martedì 23 agosto 2022) «Voglio morire». Appuntò sul diario quando venne riformato alla visita di leva. Sognava la divisa dell’Accademia Navale, quel bianco sulla sua pelle ambrata ne avrebbe fatto un leggendario marinaio. Fu un’insufficienza toracica a scartarlo: l’unico difetto, stranamente, lo trovò la Marina Militare su quel marcantonio capace di accendere passioni, deliri, incontenibili desideri.non fu mai valente capitano per mare, ma il primo Divo della Storia del Cinema, il culto spumeggiante della bellezza. Ei fu Gigolò, foto da Lazio Channel Non si uccise. Lui capì che il cinema lo aspettava. Solo cinque anni durò la sua carriera sugli schermi, eclatante e fulminea come la sua morte in quel 23 Agosto 1926. Ma il bello di Castellaneta in provincia di Taranto, ...

RaiCultura : ll #23agosto, nell'anniversario della morte del primo vero divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino, una gal… - melegrieco : Nel 1926, a 31 anni, muore a New York uno dei più importanti sex symbol e divi del cinema della sua epoca, Rodolfo… - zazoomblog : Rodolfo Valentino: da perito agrario a mascalzone latino - #Rodolfo #Valentino: #perito #agrario - cristinadigior1 : RT @RaiCultura: ll #23agosto, nell'anniversario della morte del primo vero divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino, una gallery fot… - rubini_vittoria : RT @CasaLettori: Il #23agosto 1926 muore trentunenne a New York il primo divo della storia del cinema: Rodolfo Valentino. -

La Fondazionee la Pro Loco Domenica Terrusi di Castellaneta hanno organizzato, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Castellaneta, una seria di iniziative per ricordare il 96esimo ......Sordi oltre ad essere il protagonista principale è anche regista e sceneggiatore conSonego. Nel cast troviamo anche Enrico Bertolino, Gisella Sofio e Franca Faldini,Macchi e Franco ...Vi raccontiamo la breve, ma intensa carriera di Rodolfo Valentino, una delle figure più iconiche del cinema italiano del secolo scorso.Musica live per tutti i gusti e poi cinema in piazza, biciclettate e persino teatro: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera - lunedì 22 agosto - in Puglia. Lecce ...