Pordenone | la madre del 15enne investito | “La soldatessa Usa che ha ucciso mio figlio guidava a zig zag Fiducia nella giustizia? Nessuna”

(Di martedì 23 agosto 2022) “Una vergogna, un’in”. Barbara Scandella definisce così quanto accaduto a suoGiovanni Zanier, ildall’auto di una militare americana della base di Aviano. La ragazza, 20 anni, è risultata positiva all’alcol test mentre era alla guida: il suo tasso alcolemico era quattro volte superiore alla media. “Era completamente ubriaca, ecco perché correva in quel modo, al punto di scavalcare la rotatoria prima di uccidere Giovanni”, dice la 48enne intervistata da Il Corriere della Sera. E prosegue: “Non ho alcunain un processo vero perché la donna che hamioè una militare della base Usaf, l’America farà di tutto per proteggerla. La verità è che in queste zone gli americani fanno quello che ...

Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Pordenone, la madre del 15enne investito: “La soldatessa Usa che ha ucciso mio figlio guidava a zig zag. Fiducia nella… - giovcusumano : RT @busettodavide: La madre del ragazzo ucciso dalla soldatessa #USA: 'Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo. La veri… - guiodic : RT @fattoquotidiano: Pordenone, la madre del 15enne investito: “La soldatessa Usa che ha ucciso mio figlio guidava a zig zag. Fiducia nella… - ParfemR : Pordenone, la madre del 15enne investito e ucciso da una militare: «Gli Usa la proteggeranno, non avremo un process… - AjcHead : RT @fattoquotidiano: Pordenone, la madre del 15enne investito: “La soldatessa Usa che ha ucciso mio figlio guidava a zig zag. Fiducia nella… -

'Il passo successivo - spiega ancora ladel 15enne che ha perso la vita dopo la discoteca - sarà certamente quello di chiedere un cospicuo risarcimento. Ma adesso non ci pensiamo, adesso ...di Domenico Pecile Barbara Scandella: "Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo. La verità è che in queste zone gli americani fanno quello che vogliono e restano impuniti" "Era ..."Sono indignata. E non ho alcuna fiducia in un processo vero perché la donna che ha ucciso mio figlio è una militare della base Usaf e quindi l’America farà di tutto per proteggerla, nonostante l’evid ...La città è stata sconvolta dall’incidente di Pordenone in cui una militare della base Usaf ha ucciso il giovane 15enne Giovanni Zanier. Gli esami hanno stabilito che la militare americana guidava in s ...