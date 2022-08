SoniaLaVera : RT @FirenzePost: Pisa: 25 denunce per furti e rapine. Arrestato un macedone di 27 anni - FirenzePost : Pisa: 25 denunce per furti e rapine. Arrestato un macedone di 27 anni -

... commesso in via Pergolesi a. Nel 2014 a Firenze, è stato arrestato per un altro furto in ... Ai fatti rappresentati, devono essere associati, le numeroseper ricettazione dallo stesso ...'Già nel passato le cittadine e i cittadini fecero le stesse, già nel passato chiedemmo e ottenemmo di discutere in Commissione quanto stava avvenendo. Nel marzo 2019 presentammo un'...Condanna politica trasversale per le svastiche disegnate durante la notte fra lunedì 22 e martedì 23 agosto sui furgoni di una ditta di spedizioni con sede in zona San Jacopino, a Firenze. Il gesto è ...PISA: Il suo curriculum criminale iniziava quando ancora era minorenne. Decine le denunce collezionate. Poi i domiciliari non rispettati, ora è in carcere ...