Ingegnere di Apple ammette il furto di documenti riservati sull'auto elettrica (Di martedì 23 agosto 2022) Xiaolang Zhang ha patteggiato, la pena davanti al tribunale di San Jose, in California: rischia fino a dieci anni di prigione e una multa di 250 mila dollari per aver cercato di vendere a un'azienda cinese segreti industriali relativi all'Apple Car

