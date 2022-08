“Il nostro amore”. Sandra Milo, chi è e cosa fa il giovane compagno: 37 anni in meno (Di martedì 23 agosto 2022) Lei ha scritto una delle pagine più belle del cinema italiano e le sue storie d’amore hanno appassionato migliaia di fan. Sandra Milo non smette mai di far parlare di sé e dal 2019 nella sua vita c’è un nuovo uomo, la cui età lascerà tutti a bocca aperta. Il suo nome è Alessandro Rorato e gli anni che ha in meno rispetto alla stella del grande schermo sono ben 37. Ma cosa sappiamo del suo passato e della sua vita privata? Erano usciti allo scoperto sul red carpet del festival di Venezia, la prima occasione in cui ci è stato possibile vedere l’allora fresca conquista dell’indimenticabile Sandra Milo. Infatti, Alessandro Rorato è un uomo lontano dal mondo del cinema e dei riflettori in generale. Sembrerebbe infatti che l’uomo nel suo quotidiano si ... Leggi su tuttivip (Di martedì 23 agosto 2022) Lei ha scritto una delle pagine più belle del cinema italiano e le sue storie d’hanno appassionato migliaia di fan.non smette mai di far parlare di sé e dal 2019 nella sua vita c’è un nuovo uomo, la cui età lascerà tutti a bocca aperta. Il suo nome è Alessandro Rorato e gliche ha inrispetto alla stella del grande schermo sono ben 37. Masappiamo del suo passato e della sua vita privata? Erano usciti allo scoperto sul red carpet del festival di Venezia, la prima occasione in cui ci è stato possibile vedere l’allora fresca conquista dell’indimenticabile. Infatti, Alessandro Rorato è un uomo lontano dal mondo del cinema e dei riflettori in generale. Sembrerebbe infatti che l’uomo nel suo quotidiano si ...

