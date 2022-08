Grande Fratello Vip 7, problemi per Alfonso Signorini: prime puntate a rischio, cosa è successo? (Di martedì 23 agosto 2022) Alfonso Signorini quest’anno dovrà sbrigare qualche grana prima di andare in onda con il suo Grande Fratello Vip; il programma Mediaset, infatti, è a rischio a causa delle elezioni. Ma perché? cosa è successo? Leggi anche: GF Vip 7, Evelina Sgarbi spiega perché ha rinunciato al reality di Signorini: «Mi è stato chiesto di…» Grande... Leggi su donnapop (Di martedì 23 agosto 2022)quest’anno dovrà sbrigare qualche grana prima di andare in onda con il suoVip; il programma Mediaset, infatti, è aa causa delle elezioni. Ma perché?? Leggi anche: GF Vip 7, Evelina Sgarbi spiega perché ha rinunciato al reality di: «Mi è stato chiesto di…»...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - DisastroRaggi : RT @marcopalears: Questa è la sintesi della nostra classe politica. Noi mandiamo in parlamento gente per la quale l’alternativa sarebbe il… - discodance17 : @cicqtto @osimhenismo_ è il grande fratello: retwitta, ti guarda, ti ascolta, crea una prigione panottica in cui tu… - anton7096057074 : @SannaLau1988 sapete quanto incomincia il Grande fratello non vediamo l'ora di vederlo almeno ci passiamo un po' di tempo - Herik95723743 : @GrouchoMac Ci rendiamo conto... Va al governo gente da Grande Fratello... -