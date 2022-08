Can Yaman: Greta Ferro Potrebbe Affiancarlo In El Turco! (Di martedì 23 agosto 2022) Can Yaman: per l’attore turco inizierà molto presto il lavoro sul set per la serie Disney El Turco, ma a quanto pare al suo fianco ci sarà una nota attrice italiana, ossia Greta Ferro… Can Yaman è, in questo periodo, tornato al centro dell’attenzione in Italia per via della messa in onda di Viola come il mare, su Canale 5, per cui non bisognerà attendere ancora molto. Si è parlato di lui anche per Sandokan, ma nell’imminenza l’attore turco dovrà iniziare a recitare in El Turco, una serie concepita da Disney+. Fino a questo momento c’erano dubbi sulla protagonista femminile che lo avrebbe affiancato, ma sembra possa trattarsi di un’attrice italiana. Can Yaman: Greta Ferro Potrebbe recitare con lui in El Turco! Can ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 23 agosto 2022) Can: per l’attore turco inizierà molto presto il lavoro sul set per la serie Disney El Turco, ma a quanto pare al suo fianco ci sarà una nota attrice italiana, ossia… Canè, in questo periodo, tornato al centro dell’attenzione in Italia per via della messa in onda di Viola come il mare, su Canale 5, per cui non bisognerà attendere ancora molto. Si è parlato di lui anche per Sandokan, ma nell’imminenza l’attore turco dovrà iniziare a recitare in El Turco, una serie concepita da Disney+. Fino a questo momento c’erano dubbi sulla protagonista femminile che lo avrebbe affiancato, ma sembra possa trattarsi di un’attrice italiana. Canrecitare con lui in ElCan ...

elirezaeii : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo,ogni giorno può diventare meraviglioso se illuminato da un sorriso. Sempre all'insegna di Can Yaman,… - 007_reny : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo,ogni giorno può diventare meraviglioso se illuminato da un sorriso. Sempre all'insegna di Can Yaman,… - Ale79601594 : @uguralev Can yaman intelligente, talentuoso, umile,affascinante, bellissimo, il?? il nostro sole?????? - mormile_aniello : Can yaman ha scaricato la SUBRETTINA Hende hercel per lui non e un'attrice affidabile - NazliPinar_ : RT @timidoio: @fictionmediaset @frachillemi___ @QuiMediaset_it @LuxVide @MedInfinityIT Le BASI di un fandom potente nascono dalla potenza d… -