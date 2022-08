Bruno Fernandes: «Futuro Cristiano Ronaldo? So una o due cose…» (Di martedì 23 agosto 2022) Il trequartista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato del Futuro di Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, ai microfoni di Eleven Sports Portugal ha parlato del Futuro del connazionale Cristiano Ronaldo. LE PAROLE – «Ci sono molte speculazioni, ma non c’è nessuno meglio di Cristiano per parlarne. Potrei sapere una o due cose, ma non sarò io a dirle. Cristiano è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello United. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare le sue parole e quello che ha da dire». ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il trequartista del Manchester Unitedha parlato deldi, trequartista del Manchester United, ai microfoni di Eleven Sports Portugal ha parlato deldel connazionale. LE PAROLE – «Ci sono molte speculazioni, ma non c’è nessuno meglio diper parlarne. Potrei sapere una o due cose, ma non sarò io a dirle.è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello United. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare le sue parole e quello che ha da dire». ...

