Asia Argento ha un nuovo amore e non nasconde la sua felicità (Di martedì 23 agosto 2022) L'attrice e modella ha pubblicato una serie di scatti che la vedono in teneri atteggiamenti con Michele Martignoni, campione di arti marziali. La differenza di età (20 anni) non le fa paura: vince l'amore Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) L'attrice e modella ha pubblicato una serie di scatti che la vedono in teneri atteggiamenti con Michele Martignoni, campione di arti marziali. La differenza di età (20 anni) non le fa paura: vince l'

ItaliaTeam_it : Un’altra medaglia per Asia D’Amato a #Munich2022! Argento al volteggio, la ginnasta #ItaliaTeam si è tuttavia inf… - Coninews : ASIA D'ARGENTO! ?? A #Munich2022 Asia D'Amato si prende la seconda piazza al volteggio. Applausi e un grande in boc… - Eurosport_IT : Asia conquista la medaglia d'Argento ?????? L'azzurra si infortuna alla caviglia ed è costretta ad andare in ospedale… - MauroLcc1955 : RT @Barbarab1974FAN: CHI È PIÙ FIGA IO ASIA ARGENTO O MONICA BELLUCCI ? Attenzione ?? chi vota male ha un malore ?? - seieventisei : @pattydiffusa @LoChiamavanoFra @settecoppeotto Io non avrei inserito Asia Argento!?? -