UFFICIALIE – Ansaldi è un nuovo giocatore del Parma

(Di lunedì 22 agosto 2022) Grande protagonista di questa sessione di calciomercato è sicuramente il. La società emiliana, dopo la deludente ultima annata, sta cercando di regalare a mister Pecchia una squadra adeguata per la promozione diretta in Serie A. Dopo gli arrivi di Chichizola, Romagnoli e Del Prato, i ducali hanno chiuso un grande colpo a parametro zero. Si tratta del terzino sinistro argentino Cristian, svincolatosi dopo 5 stagioni al Torino.dalla grande esperienza internazionale, il classe ’86 ha vestito anche le maglie di Zenit, Atletico Madrid, Genoa e Inter. Il nativo di Rosario, inoltre, conta anche 15 presenze la Albiceleste con la quale ha preso parte anche agli ultimi Mondiali in Russia. Un acquisto di esperienza questo per ilalla ricerca di calciatori d’esperienza per tornare subito in massima ...