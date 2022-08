Sport e storia un connubio di successo: Nordic walking per i luoghi storici di Minturno (Di lunedì 22 agosto 2022) Minturno – E’ stato un esperimento di successo. Il connubio Sport e storia ha avuto un grande successo. L’idea del Nordic walking ha incontrato i favori di tantissimi cittadini e turisti che sabato pomeriggio sono accorsi in piazza Roma Minturno per una passeggiata alla scoperta di località storiche della cittadina. Un team di esperti, composti da istruttori di secondo livello – Vittore Camerota, Anna Treglia e Fabio Camerota –, insieme alla docente di storia Catia Casaburi hanno accompagnato gli appassionati partecipati in una “Nordicata” attraverso le bellezze storiche di Minturno. A condividere l’iniziativa anche il Comune di Minturno che non solo ha dato il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022)– E’ stato un esperimento di. Ilha avuto un grande. L’idea delha incontrato i favori di tantissimi cittadini e turisti che sabato pomeriggio sono accorsi in piazza Romaper una passeggiata alla scoperta di località storiche della cittadina. Un team di esperti, composti da istruttori di secondo livello – Vittore Camerota, Anna Treglia e Fabio Camerota –, insieme alla docente diCatia Casaburi hanno accompagnato gli appassionati partecipati in una “ata” attraverso le bellezze storiche di. A condividere l’iniziativa anche il Comune diche non solo ha dato il ...

