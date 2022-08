Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme in un programma tv? Ecco la richiesta del conduttore di Canale 5 (Di lunedì 22 agosto 2022) Soleil Sorge e Alex Belli sono stati tra i personaggi più controversi dell’ultima stagione televisiva, con il loro tira e molla e il triangolo con Delia Duran hanno fatto da fulcro dell’ultimo GF Vip: i due potrebbero ritornare presto insieme in un altro programma tv. Di quale si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Francesco Chiofalo ricoverato, ‘la cosa non è poco grave’: cosa è emerso dalle stories dei suoi amici Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme in tv a Ciao Darwin? Partiamo dal principio. Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno preparando la prossima edizione di Ciao Darwin, che dovrebbe partire a marzo 2023. La nuova edizione dovrebbe combinare un nuovo ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 agosto 2022)sono stati tra i personaggi più controversi dell’ultima stagione televisiva, con il loro tira e molla e il triangolo con Delia Duran hanno fatto da fulcro dell’ultimo GF Vip: i due potrebbero ritornare prestoin un altrotv. Di quale si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Francesco Chiofalo ricoverato, ‘la cosa non è poco grave’: cosa è emerso dalle stories dei suoi amicidiin tv a Ciao Darwin? Partiamo dal principio. Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno preparando la prossima edizione di Ciao Darwin, che dovrebbe partire a marzo 2023. La nuova edizione dovrebbe combinare un...

