Sampdoria - Juve 0 - 0 | Allegri frena ed è già costretto a inseguire

DiMarzio : .@juventusfc: le probabili scelte di #Allegri per la sfida contro la @sampdoria #SerieA - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato : ?? Serie A: Roma-Cremonese & Sampdoria-Juve ?? Milan, prima frenata a Bergamo: ser… - Gazzetta_it : Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp' - RosDanno : zero gol subiti con juve B e Sampdoria, ottimo risultato. #SampJuve - junews24com : Marocchi: «Gioco della Juve lento, Locatelli è imperfetto» - -

GENOVA. Unaspuntata e senza qualità non va oltre lo 0 - 0 in casa di una volenterosa, nel posticipo della seconda giornata. I bianconeri di Max Allegri sono così già costretti ad inseguire le ...Primo punto stagionale invece per ladi Giampaolo, che abbandona così il fondo della classifica e può guardare con fiducia alla prossima trasferta sul campo della Salernitana in programma ..."Non abbiamo preso gol, ed è una cosa positiva. La Sampdoria ha corso molto nel primo tempo, un po' meno nel secondo dove la Juve ha avuto diverse situazioni favorevoli. Alla fine abbiamo avuto ...Sampdoria-Juventus 0-0: pari a reti bianche al Ferraris nel posticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023 ...