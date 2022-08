Rita Dalla Chiesa, altro che GF Vip: per lei un posto in Parlamento | Tutti i vip in corsa (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia della candidatura di Rita Dalla Chiesa nel blindatissimo seggio pugliese fa sccopiare la polemica nella base di Forza Italia e toglie ogni dubbio sulla sua possibile partecipazione al GF Vip. La lista di Tutti i VIP candidati alle prossime elezioni Ancora polemichette in casa Berlusconi, che porta nelle sue “scuderie” un altro nome destinato a far discutere. Dopo i clamorosi addii dei veterani del partito, Forza Italia deve sfoderare i suoi assi nella manica e mette in campo ancora una volta i VIP. Ed è una candidatura, questa, destinata a far discutere già prima della sua ufficializzazione. Si tratta di quella di Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice nonché figlia del Generale Dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia della candidatura dinel blindatissimo seggio pugliese fa sccopiare la polemica nella base di Forza Italia e toglie ogni dubbio sulla sua possibile partecipazione al GF Vip. La lista dii VIP candidati alle prossime elezioni Ancora polemichette in casa Berlusconi, che porta nelle sue “scuderie” unnome destinato a far discutere. Dopo i clamorosi addii dei veterani del partito, Forza Italia deve sfoderare i suoi assi nella manica e mette in campo ancora una volta i VIP. Ed è una candidatura, questa, destinata a far discutere già prima della sua ufficializzazione. Si tratta di quella di, giornalista e conduttrice nonché figlia del Generale...

