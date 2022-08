Il compagno autore del fallo e la furia di Mourinho: il retroscena sull’infortunio di Wijnaldum (Di lunedì 22 agosto 2022) Una brutta tegola in casa Roma. L’allenatore Mourinho non potrà contare sulle prestazioni di Georginio Wijnaldum nelle prossime partite, il centrocampista ex Psg è stato vittima di un grave infortunio in allenamento. La squadra è concentrata in vista della seconda giornata di Serie A contro la Cremonese, ma la vigilia è stata sconvolta da un episodio. La Roma ha perso Wijnaldum, il grande colpo del mercato estivo e lo stop potrebbe essere molto lungo. L’ex Psg ha riportato la frattura composta della tibia destra. Il rientro è previsto nel 2023 e la Roma dovrà muoversi ancora sul mercato e regalare un altro centrocampista a Mourinho. E’ emerso un retroscena. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è andato in scena un duro contrasto con il compagno Felix. Lo shock è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Una brutta tegola in casa Roma. L’allenatorenon potrà contare sulle prestazioni di Georginionelle prossime partite, il centrocampista ex Psg è stato vittima di un grave infortunio in allenamento. La squadra è concentrata in vista della seconda giornata di Serie A contro la Cremonese, ma la vigilia è stata sconvolta da un episodio. La Roma ha perso, il grande colpo del mercato estivo e lo stop potrebbe essere molto lungo. L’ex Psg ha riportato la frattura composta della tibia destra. Il rientro è previsto nel 2023 e la Roma dovrà muoversi ancora sul mercato e regalare un altro centrocampista a. E’ emerso un. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è andato in scena un duro contrasto con ilFelix. Lo shock è stato ...

