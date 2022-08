Firenze | inseguono capriolo a bordo di uno scooter e riprendono la scena col telefono Enpa | “È reato | li denunciamo” – Video

(Di lunedì 22 agosto 2022) Due giovani indi sera un, spaventato, elacommentando tra un colpo di clacson e un altro: “Ce lo mangiamo?”. Questo l’episodio che l’, l’Ente protezione animali, rende noto essere accaduto a, in via Benedetto Fortini, strada collinare dietro piazzale Michelangelo, ai margini con la prima campagna dopo la città. L’parla del“inizialmente postato su un profilo Instagram e poi rimosso” che “mostra ilche scappa in salita fino a raggiungere la velocità di circa 40 km/h alla ricerca disperata di una via di fuga. Fino a quando il poveronon inverte la corsa costringendo loa proseguire e a ...

Il Fatto Quotidiano

