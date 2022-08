Elezioni: Letta, 'rigassificatori per fase transizione, poi rinnovabili' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "I rigassificatori sono necessari per questo momento di transizione, non saranno la strategia futura che è quella delle rinnovabili, ma con la guerra di Putin all'Ucraina è necessario farli, motivo per il quale abbiamo sostenuto per questa fase i rigassificatori". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg 2. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Isono necessari per questo momento di, non saranno la strategia futura che è quella delle, ma con la guerra di Putin all'Ucraina è necessario farli, motivo per il quale abbiamo sostenuto per questa". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervistato dal Tg 2.

