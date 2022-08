Calendario Mondiali volley 2022: date, programma, orari, tv, streaming. Gironi e tabellone (Di lunedì 22 agosto 2022) I Mondiali 2022 di volley maschile si disputeranno in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro Gironi (il sorteggio era andato in scena mesi fa, prima che iniziasse il conflitto bellico in Ucraina); le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori quattro terze si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La fase a Gironi è in programma dal 26 al 31 agosto in due città: Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 settembre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia); i quarti di finali nelle stesse sedi il 7 e l’8 settembre. Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Idimaschile si disputeranno in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro(il sorteggio era andato in scena mesi fa, prima che iniziasse il conflitto bellico in Ucraina); le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori quattro terze si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La fase aè indal 26 al 31 agosto in due città: Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 settembre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia); i quarti di finali nelle stesse sedi il 7 e l’8 settembre. Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 ...

