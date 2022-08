Atletica, Paolo Camossi tuona: "Marcell Jacobs non tutelato, non si tratta così un campione olimpico. Io tradito due volte" (Di lunedì 22 agosto 2022) La situazione non si è placata e, Paolo Camossi , allenatore di Jacobs, tuona ai microfoni della Gazzetta dello Sport: 'La direzione tecnica ha commesso un errore: ha chiesto a Marcell di correre senza pensare a piani alternativi e, soprattutto, senza tener conto del parere del settore sanitario, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) La situazione non si è placata e,, allenatore diai microfoni della Gazzetta dello Sport: 'La direzione tecnica ha commesso un errore: ha chiesto adi correre senza pensare a piani alternativi e, soprattutto, senza tener conto del parere del settore sanitario, ...

