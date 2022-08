Gazzetta_it : Tsitsipas sorprende Medvedev, in finale c’è Coric #atptennis - sportface2016 : Masters 1000 #Cincinnati, #Tsitsipas sorprende #Medvedev e vola in finale: sfiderà #Coric #CincyTennis -

Nel secondo set, complici 4 doppi falli (tre nel secondo gioco e uno nel quarto),è scivolato sotto 5 - 0, ha recuperato fino al 5 - 3, ma qui ha mancato 3 palle consecutive per recuperare ...si era spinto fino alla settima posizione del ranking, ma anche lui aveva uno saldo negativo per quanto riguarda le finali vinte. I russi nettamente dietro nel ranking e nelle vittorie ...Sarà Tsitsipas-Coric la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Il greco ha sconfitto in tre set Daniil Medvedev, il croato in due Cameron Norrie.La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà tra Borna Coric e Stefanos Tsitsipas: entrambi autori di un ottimo torneo.