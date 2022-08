Soccorsa una donna a Valbruna lungo il sentiero del Rifugio Pellarini (Di domenica 21 agosto 2022) Una donna del 1947 di Trieste è stata Soccorsa nel pomeriggio dai soccorritori della stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Tarvisio, dieci tecnici in tutto, per i postumi di una caduta nel bosco lungo il sentiero che scende dal Rifugio Pellarini. I soccorritori sono stati portati in quota dall’elicottero della Protezione Civile dal momento che l’elisoccorso regionale non poteva liberarsi essendo già impegnato su altri scenari. Sbarcati nei pressi del Rifugio Pellarini, i tecnici si sono abbassati lungo il sentiero e l’hanno raggiunta. La donna si trovava già nella parte più bassa del percorso e quindi si è deciso di non riportarla in salita fino all’elicottero ma di continuare ... Leggi su udine20 (Di domenica 21 agosto 2022) Unadel 1947 di Trieste è statanel pomeriggio dai soccorritori della stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Tarvisio, dieci tecnici in tutto, per i postumi di una caduta nel boscoilche scende dal. I soccorritori sono stati portati in quota dall’elicottero della Protezione Civile dal momento che l’elisoccorso regionale non poteva liberarsi essendo già impegnato su altri scenari. Sbarcati nei pressi del, i tecnici si sono abbassatiile l’hanno raggiunta. Lasi trovava già nella parte più bassa del percorso e quindi si è deciso di non riportarla in salita fino all’elicottero ma di continuare ...

