Roma, turista entra nella fontana di Campo de’ Fiori per ‘rinfrescarsi’: scatta la multa (Di domenica 21 agosto 2022) Cambiano le ‘fontane‘, ma le scene sono sempre le stesse. C’è chi pensa di rinfrescarsi usando quelli che sono monumenti storici a mo’ di vasche, chi continua a deturpare le bellezze della Capitale, tra tuffi e movida senza regole. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a ieri quando un turista svizzero, di 25 anni, è stato sorpreso mentre entrava nella fontana di Campo de’ Fiori. Forse per combattere il caldo, come se per lui fosse tutto così normale. Sanzione di 450 euro Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia dei caschi bianchi, che stava sorvegliando la piazza di Campo de’ Fiori, nel centro storico di Roma. Il 25enne è stato multato e ora dovrà pagare 450 euro. Ma per lui è scattato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Cambiano le ‘fontane‘, ma le scene sono sempre le stesse. C’è chi pensa di rinfrescarsi usando quelli che sono monumenti storici a mo’ di vasche, chi continua a deturpare le bellezze della Capitale, tra tuffi e movida senza regole. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a ieri quando unsvizzero, di 25 anni, è stato sorpreso mentrevadide’. Forse per combattere il caldo, come se per lui fosse tutto così normale. Sanzione di 450 euro Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia dei caschi bianchi, che stava sorvegliando la piazza dide’, nel centro storico di. Il 25enne è statoto e ora dovrà pagare 450 euro. Ma per lui èto ...

CorriereCitta : Roma, turista entra nella fontana di Campo de’ Fiori per ‘rinfrescarsi’: scatta la multa - ciaccio79 : Turista per la mia #Roma - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Ecco le vere 'ingerenze straniere' sul voto Roma, “Aiuto, mi sta rapinando”. Una giovane turista portoghese è stata spintona… - hoshinetti : scendete a roma cosí mi date un motivo per fare la turista - CavalloliberoZ : RT @ImolaOggi: Ecco le vere 'ingerenze straniere' sul voto Roma, “Aiuto, mi sta rapinando”. Una giovane turista portoghese è stata spintona… -