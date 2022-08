Napoli, Giuntoli fa chiarezza sul possibile arrivo di Keylor Navas (Di domenica 21 agosto 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli–Monza, primo impegno casalingo al Maradona valido per la seconda giornata di Serie A, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando alcune dichiarazioni in merito ai vari obiettivi di calciomercato del club azzurro e non solo. Fra gli argomenti toccati dal dirigente del club campano spiccano indubbiamente le parole sul neo-arrivo Raspadori e sulle differenti situazioni legate a Fabian e Keylor Navas. Per quanto riguarda Giacomo Raspadori: “Trattativa lunga, alla fine abbiamo trovato la quadra grazie al presidente, che è stato molto generoso. Dal punto di vista tecnico-tattico può dare un’alternativa di modulo importante, dal 4-3-3 al 4-2-3-1“. Navas Napoli PSG Queste le parole invece in merito ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio di–Monza, primo impegno casalingo al Maradona valido per la seconda giornata di Serie A, Cristianoè intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando alcune dichiarazioni in merito ai vari obiettivi di calciomercato del club azzurro e non solo. Fra gli argomenti toccati dal dirigente del club campano spiccano indubbiamente le parole sul neo-Raspadori e sulle differenti situazioni legate a Fabian e. Per quanto riguarda Giacomo Raspadori: “Trattativa lunga, alla fine abbiamo trovato la quadra grazie al presidente, che è stato molto generoso. Dal punto di vista tecnico-tattico può dare un’alternativa di modulo importante, dal 4-3-3 al 4-2-3-1“.PSG Queste le parole invece in merito ...

