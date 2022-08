Milan, rilancio per Onyedika: 6.5 milioni (Di domenica 21 agosto 2022) Dalla Danimarca arrivano le voci di un rilancio del Milan per Onyedika: 6.5 milioni di euro per il Midtjylland Il Milan non ha ancora mollato la presa su Onyedika, anzi, dalla Danimarca sono sicuri di un rilancio per il centrocampista. Secondo quanto riportato da Ekstra Bladet, il Milan ha proposto un’offerta di 6.5 milioni, maggiore del 50% rispetto a quella fatta nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Dalla Danimarca arrivano le voci di undelper: 6.5di euro per il Midtjylland Ilnon ha ancora mollato la presa su, anzi, dalla Danimarca sono sicuri di unper il centrocampista. Secondo quanto riportato da Ekstra Bladet, ilha proposto un’offerta di 6.5, maggiore del 50% rispetto a quella fatta nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

