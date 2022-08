LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 110 km al traguardo, in 7 in fuga. Si ritira Michael Woods (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 14.44 Al km 133,8 è fissato il GpM di quarta categoria di Rijzendeweg. 14.40 Vi diamo ora i nomi dei 7 fuggitivi di giornata: Jose Herrada (Cofidis), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ander Okamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Kern Pharma) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). In questo momento hanno poco meno di 3? di vantaggio. 14.37 ATTENZIONE! Dopo una caduta avvenuta qualche chilometro fa c’è da segnalare il ritiro di Michael Woods, il corridore della Israel – Premier Tech che avrebbe provato a fare classifica per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 14.44 Al km 133,8 è fissato il GpM di quarta categoria di Rijzendeweg. 14.40 Vi diamo ora i nomi dei 7 fuggitivi di giornata: Jose Herrada (Cofidis), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ander Okamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Kern Pharma) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). In questo momento hanno poco meno di 3? di vantaggio. 14.37 ATTENZIONE! Dopo una caduta avvenuta qualche chilometro fa c’è da segnalare il ritiro di, il corridore della Israel – Premier Tech che avrebbe provato a fare classifica per ...

