VSaknussem : RT @AstrospaceI: Rocket Lab ha pubblicato ieri tutti i dettagli sulla prima missione scientifica e privata verso Venere, compresa una data… - AstrospaceI : Rocket Lab ha pubblicato ieri tutti i dettagli sulla prima missione scientifica e privata verso Venere, compresa un… -

Alive Universe Today

L'obiettivo dellaè inviare una sonda a circa 50 chilometri di altitudine nell'atmosfera del pianeta, dove le condizioni ambientali sono più confortevoli e più vicine a quelle che si ...Nella giornata di ieri sono stati rilasciati alcuni dettagli dalla societàche fanno riferimento a quella che dovrebbe essere la prima missione privata verso Venere. Per chi non avesse dimestichezza con le società private,è una delle tante. Con sede ... La Rocket Lab pianifica una missione su Venere The week did not see extravagant gains among industrial stocks with Encore Wire leading the gainers, while Rocket Lab and two other top five gainers from last week landed ...Rocket Lab recently shared more details for its planned mission to Venus in a publication in the journal Aerospace. With a planned launch in 2023, it will be the first private mission to Venus and ...