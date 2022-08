VAIstradeanas : 08:53 #SS106 Traffico da Guardavalle Marina a Monasterace M./Innesto Ss110 M.Te Cucco E Pecoraro.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:44 #SS16 Traffico da Marina Di S.Vito/Innesto Ss84 Frentana a Ortona/Innesto Ss538 Marrucina.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:32 #SS16 Traffico da Svincolo Porto S. Giorgio A14 Bologna-Taranto a Porto S.Giorgio/Innesto Ss210 Fermana Faleriense.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:50 #SS7 Traffico da Bivio Per Ciampino/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Aeroporto di Ciampino.Velocità:10Km/h - DavideZerillo : Dino Mehic nuovo innesto degli arancioni -

Tuttocampo

Decisivo, in questo senso, l'di Pigliacelli ; il portiere, infatti, è dotato di buonissima tecnica palla al piede, nella prima costruzione è preciso nell'allargare il gioco e cercare l'...OCCHI SEMPRE AL DOMANI - Anche in una situazione come questa, in cui un nuovoserve oggettivamente tra il rientro di Tonali, la probabile uscita di Bakayoko e lo stop di Krunic, Maldini e ... Promozione, altro innesto per la Juvenilia Roseto da Ponte Barca fino all'innesto con la strada provinciale 137/I; il tratto della strada provinciale 137/I, dall'innesto con la strada provinciale 139 fino all'innesto con la strada statale 121 (la ...Iscrizione avvenuta con successo. Maldini e Massara continuano a lavorare un passo avanti: l’interesse per Ilic del Verona e Alcaraz del Racing è reale, ma si tratta di due giocatori che per prezzo e ...