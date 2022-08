Gazzetta_it : Colpo a centrocampo, il Milan accelera. E spunta la pista Vranckx #calciomercato - anperillo : Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa… - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Colpo a centrocampo, il Milan accelera. E spunta la pista Vranckx #calciomercato - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Colpo a centrocampo, il Milan accelera. E spunta la pista Vranckx #calciomercato - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Colpo a centrocampo, il Milan accelera. E spunta la pista Vranckx #calciomercato -

MilanLive.it

AllarmeNon così grave, ma un po' di preoccupazione c'è, perché Pioli dovrà fare a meno di Krunic per almeno un mese. Da qui il mercato, le strategie, i profili. A dieci giorni dallo stop delle ...... con la Juventus attiva sia per chiudere ilin attacco che per il. Spazio anche al calcio estero, con il weekend di Premier, Liga e Ligue 1. Tutto nella nostra rassegna stampa: ... Milan, colpo a centrocampo: l’annuncio di Pioli in conferenza Calciomercato Milan nel vivo dell'azione. Dopo la lunghissima trattativa che ha poi portato Charles De Ketelaere a Milanello, ora si cerca un secondo ...Affare non semplice da realizzare anche perché i parigini a centrocampo stanno lavorando da tempo con il Napoli per Fabian Ruiz e aspettano proprio la cessione di Paredes per affondare il colpo.