Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 14:10 (Di sabato 20 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Nicoletta fa muro sul PNR italiano e avvisa il centro-destra il piano va attuato così com’è la rinegoziazione non è la strada da percorrere il segretario del PD parla con il messaggero e replica le proposte della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni di rivedere il PNR chi chiede di cambiare in corsa confessa implicitamente di non riuscire a mantenere gli impegni a ferma il quale risultato sarebbero ritardi notevoli proprio quando bisogna correre la torsione del piano e poi per abbassare le bollette del gas Infatti t’ho Democratico ha proposto la bolletta luce sociale per famiglie microimprese basata solo se nergia rinnovabile prezzi calmierati grazie a contratti di acqua decennali per le famiglie a basso reddito in particolare la proposta e subito un prezzo pari ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Nicoletta fa muro sul PNR italiano e avvisa il centro-destra il piano va attuato così com’è la rinegoziazione non è la strada da percorrere il segretario del PD parla con il messaggero e replica le proposte della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni di rivedere il PNR chi chiede di cambiare in corsa confessa implicitamente di non riuscire a mantenere gli impegni a ferma il quale risultato sarebbero ritardi notevoli proprio quando bisogna correre la torsione del piano e poi per abbassare le bollette del gas Infatti t’ho Democratico ha proposto la bolletta luce sociale per famiglie microimprese basata solo se nergia rinnovabile prezzi calmierati grazie a contratti di acqua decennali per le famiglie a basso reddito in particolare la proposta e subito un prezzo pari ...

