Serie A 2022/2023, seconda giornata: le probabili formazioni

Dopo l'attesissimo ritorno in campo per le gare d'esordio, è tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ad aprire le danze sabato alle 18:30 saranno Lazio-Torino ed Udinese-Salernitana, mentre a seguire sarà a volta di Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. Nella domenica di campionato spazio al derby Empoli-Fiorentina e a Napoli-Monza alle 18:30, mentre in serata appuntamento con Atalanta-Milan e Bologna-Verona. In chiusura, lunedì, sono in programma Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. I tecnici stanno valutando quali calciatori schierare e se effettuare cambi rispetto al primo turno, ecco tutte le probabili ...

