Patrizia, chi è la moglie di Tony Dallara: “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia!” (Di sabato 20 agosto 2022) “Mai fatte interviste insieme, non amo molto andare in televisione, questa sarà la seconda o terza volta.” ammette Patrizia, la moglie di Tony Dallara “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia!” ammette la donna, che poi spiega “Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre figlie. E nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirti. lui si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. Noi, poi, siamo molto festaioli, ogni occasione per noi è buona per festeggiare”. Anche Tony Dallara parla del rapporto con sua moglie Patrizia e confessa: “Cosa mi ha fatto innamorare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 agosto 2022) “Mai fatte interviste insieme, non amo molto andare in televisione, questa sarà la seconda o terza volta.” ammette, lami hadi? La” ammette la donna, che poi spiega “Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre figlie. E nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirti.si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. Noi, poi, siamo molto festaioli, ogni occasione per noi è buona per festeggiare”. Anche Tonyparla del rapporto con suae confessa: “mi ha...

