Non tinge più i capelli, il tg la licenzia: "Sono scioccata e rattristata" (Di sabato 20 agosto 2022) Decide di non tingere più i capelli e di condurre il tg andando in onda con la sua chioma naturale, e viene licenziata: è quanto accaduto a Lisa LaFlamme, per dodici anni giornalista dell'emittente canadese Ctv, che ha visto... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022) Decide di nonre più ie di condurre il tg andando in onda con la sua chioma naturale, e vieneta: è quanto accaduto a Lisa LaFlamme, per dodici anni giornalista dell'emittente canadese Ctv, che ha visto...

Divino_2 : RT @Gazzettino: Non si tinge più i capelli, la star dei #tg #lisa laflamme licenziata. «Sono scioccata, non nascondo la mia età» https://t.… - Gazzettino : Non si tinge più i capelli, la star dei #tg #lisa laflamme licenziata. «Sono scioccata, non nascondo la mia età» - MaxLandra : RT @linchmax1: @MaxLandra @caterino_teresa @ItaliaViva @matteorenzi Quando appare lui, la vita sembra più leggera, le parole non contano pi… - Giordano218 : @FartFromAmerika Mi piacque quando una signora gli chiese: Se lei non esiste perché si tinge i capelli? ?? - SaverioSantoma1 : @Mynameismysoul Datele retta che questo è già non fare un cazzo, se no poi ci sono alternative più impegnative e fa… -